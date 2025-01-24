Завод «Кремний Эл» в Брянске остановился после атаки дронов 24.01.2025, 12:26

Предприятие получило серьезные повреждения.

В ночь на 24 января беспилотники атаковали сразу несколько военных объектов в РФ, включая и Брянск.

Еще вчера Брянск посетил Дмитрий Медведев, который поинтересовался деятельностью порохового завода после атаки дронов, а уже в ночь на 24 января беспилотники атаковали завод «Кремний Эл».

РосСМИ признали тот факт, что после атаки дронов завод получил повреждения и пока не работает, пишет «Диалог.UA».

Известно о повреждении как производственных помещений, так и складских, где уже находилась готовая продукция. Это далеко не первый случай, когда завод в Брянске был атакован беспилотниками. Российские паблики пишут о том, что на заводе было 6 прилетов дронов.

Завод является ключевым в оборонной промышленности РФ, так как производит чипы и силовую электронику для систем ПВО, включая С-400 и «Панцирь».

РосСМИ пишут и о повреждениях на территории здания СК РФ по Брянской области. В октябре 2024 года беспилотники уже атаковали административные и производственные корпуса завода «Кремний Эл».

Пропагандистские СМИ пишут, что в ночь на 24 января российская система ПВО сбила 120 дронов и больше всего над Брянской областью – 37 единиц.

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