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На Лукашенко подали иск в Международный уголовный суд

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  • 24.01.2025, 12:39
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На Лукашенко подали иск в Международный уголовный суд

За преступления против человечности в отношении журналистов в Беларуси.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) подает иск в Международный уголовный суд (МУС) о преступлениях Лукашенко против человечности, жертвами которых становятся журналисты, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

«Из-за вопиющей безнаказанности, которой пользуется Лукашенко, RSF подает жалобу на преступления против человечности в связи с преследованием журналистов.

Мы призываем прокурора Карима Хана провести расследование и привлечь к ответственности виновных», — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

С августа 2020 года Александр Лукашенко создал систему широкомасштабного и систематического преследования журналистов с целью их устранения. Их вина в том, что они «осмелились освещать беспрецедентные мирные демонстрации с призывами к честным и прозрачным выборам и их последствия».

«Особенно серьезные случаи, проанализированные RSF, несомненно, являются преступлениями против человечности, связанными с тюремным заключением, преследованием и принудительным перемещением белорусских журналистов из-за их журналистской деятельности.

Порочный круг безнаказанности должен быть разорван. RSF призывает прокурора МУС включить преступления против журналистов в его предварительное расследование.

Мы приветствуем передачу Литвой дел о преступлениях, совершенных Александром Лукашенко в МУС, призываем другие государства-участники Римского статута, в которых проживают белорусские журналисты, последовать примеру Литвы и передать эти дела в МУС», — отметил директор по адвокации и помощи Антуан Бернар.

«Репортеры без границ» при поддержке своего партнера, Белорусской ассоциации журналистов, задокументировали преступления режима, перечислив 589 случаев необоснованных арестов сотрудников независимых СМИ в стране, где пять лет назад

их существовало около двух тысяч. Как минимум 42 журналиста в Беларуси все еще находятся в заключении.

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