Курск остался без отопления после атаки дронов 5 24.01.2025, 13:13

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Кроме того, часть города лишилась электроснабжения.

В российском Курске частично пропало отопление после атаки украинских дронов . Пострадал Сеймский округ, в котором проживают более 130 тысяч человек. Люди, дома которых расположены на проспекте Ленинского комсомола, в микрорайоне КЗТЗ, улице 50 лет Октября, с ночи жалуются на холодные батареи.

Также проблемы с горячей водой и отоплением наблюдаются в центре города: на улицах Красной Армии, Дзержинского и прилегающих к ним. Местная энергокомпания «Квадра» сообщила о выявлении повреждения на тепломагистрали ТЭЦ-1.

Кроме того, часть города осталась без электроснабжения. Света нет на улицах Просторная, Сумская и Монастырская Балка.

Также под отключение попали Вольные и Каштановые переулки. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что причиной стала атака беспилотников. По его словам, помимо этого были повреждены четыре домовладения. Обломки обнаружили на улицах Дружининская и Верхняя Луговая. Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января над регионом было «перехвачено и уничтожено» 17 дронов.

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