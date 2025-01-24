Курск остался без отопления после атаки дронов

Курск остался без отопления после атаки дронов5
- 24.01.2025, 13:13
- 4,592
Кроме того, часть города лишилась электроснабжения.
В российском Курске частично пропало отопление после атаки украинских дронов . Пострадал Сеймский округ, в котором проживают более 130 тысяч человек. Люди, дома которых расположены на проспекте Ленинского комсомола, в микрорайоне КЗТЗ, улице 50 лет Октября, с ночи жалуются на холодные батареи.
Также проблемы с горячей водой и отоплением наблюдаются в центре города: на улицах Красной Армии, Дзержинского и прилегающих к ним. Местная энергокомпания «Квадра» сообщила о выявлении повреждения на тепломагистрали ТЭЦ-1.
Кроме того, часть города осталась без электроснабжения. Света нет на улицах Просторная, Сумская и Монастырская Балка.
Также под отключение попали Вольные и Каштановые переулки. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что причиной стала атака беспилотников. По его словам, помимо этого были повреждены четыре домовладения. Обломки обнаружили на улицах Дружининская и Верхняя Луговая. Минобороны России отчиталось, что в ночь на 24 января над регионом было «перехвачено и уничтожено» 17 дронов.