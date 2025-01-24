Танкеры с американским газом разворачиваются посреди океана и плывут в Европу 12 24.01.2025, 16:15

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В чем причина?

Танкеры с американским сжиженным газом (СПГ) разворачиваются в океане и берут курс на Европу, чтобы воспользоваться ростом цен на европейском рынке. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, по меньшей мере семь газовозов, которые направлялись в Южную Африку, Азию и Колумбию изменили маршрут и теперь направляются в европейские порты.

«Необычно видеть столько изменений курса и столько очевидных разворотов», - отметил аналитик рынка СПГ Алекс Фроли.

Financial Times связывает эти события с высокими ценами на газ в Европе, которые были вызваны остановкой поставок российского газа через Украину на фоне холодной зимы в западной части континента.

Рост цен открывает возможности получить большие прибыли для компаний и трейдеров по сравнению с отправкой своих грузов в Азию, где спрос ниже и цены снижены. По оценкам компании Spark Commodities, перенаправление газовозов в Европу вместо Азии сейчас увеличивает прибыль с одного танкера в среднем на 5,3 миллиона долларов.

«Европа все больше полагается на свою способность привлекать СПГ после потери российского газа через Украину, поскольку она исчерпывает свой газ в хранилищах. Газовые хранилища ЕС были заполнены на 59 процентов по состоянию на понедельник, что на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - объясняет Financial Times.

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