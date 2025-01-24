Минимум пять российских «Шахедов» ночью залетели в Беларусь

Минимум пять российских «Шахедов» ночью залетели в Беларусь4
- 24.01.2025, 18:16
Авиацию в ответ не поднимали.
Ночью и утром 24 января зафиксировано как минимум пять российских дронов-камикадзе типа «Шахед», которые зашли в воздушное пространство Беларуси из Украины.
Дроны наблюдались над Полесским заповедником и в «белорусском коридоре», сообщает «Беларускі Гаюн».
Первая группа из двух «шахедов» двигалась из Киевской области на Беларусь около 04:40, следующие в 04:56, 08:54 и 09:28.
Беларусь авиацию в ответ не поднимала.