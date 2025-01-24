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Минимум пять российских «Шахедов» ночью залетели в Беларусь

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  • 24.01.2025, 18:16
Минимум пять российских «Шахедов» ночью залетели в Беларусь
иллюстративное фото

Авиацию в ответ не поднимали.

Ночью и утром 24 января зафиксировано как минимум пять российских дронов-камикадзе типа «Шахед», которые зашли в воздушное пространство Беларуси из Украины.

Дроны наблюдались над Полесским заповедником и в «белорусском коридоре», сообщает «Беларускі Гаюн».

Первая группа из двух «шахедов» двигалась из Киевской области на Беларусь около 04:40, следующие в 04:56, 08:54 и 09:28.

Беларусь авиацию в ответ не поднимала.

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