Крупнейший НПЗ «Роснефти» остановил отгрузки 6 24.01.2025, 18:23

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После успешного удара украинских дронов.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», который входит в топ-5 крупнейших в России и снабжает топливом в том числе московский регион, остановил отгрузки, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В ночь на пятницу завод мощностью 13,7 млн тонн нефти в год стал мишенью массированного налета украинских дронов, в котором, по данным Минобороны, были задействованы более 120 БПЛА. В результате не предприятии возник пожар на эстакаде железнодорожного налива топлива, рассказали источники Reuters: загорелся резервуар на 20 тысяч тонн топлива и постарадали другие емкости.

В результате налив топлива с завода пришлось приостановить, рассказал источник, знакомый с работой предприятия. По словам другого собеседника Reuters, также загорелась установка гидроочистки авиакеросина, которая обеспечивала 100% мощностей завода по этому виду топлива.

Пожар может привести к сокращению или полной остановке железнодорожных поставок нефтепродуктов с завода, которые составляют около 30 тысяч тонн в сутки, сказал третий источник Reuters: «Сейчас еще нет ясности. После ликвидации пожара определится ущерб и последствия. Предварительно будут задержки с отгрузками».

В прошлом году Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», на который приходится 5% всей нефтепереботки в стране, — дважды попадал под атаки БПЛА. В марте на заводе загорелись две установки переработки нефти, после чего НПЗ на три недели резко снизил выпуск бензина и дизтоплива. В мае возник пожар на еще одной установка завода, однако существенного ущерба огонь не причинил.

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