В Китае нашли самогон, которому больше 3000 лет 8 24.01.2025, 23:02

1,502

Алкоголь обнаружили в бронзовом сосуде.

В Китае нашли бронзовый сосуд в форме совы, внутри которого оказался напиток из дистиллированного спирта. По мнению ученых, алкоголю более 3000 лет, сообщает Xinhua.

Емкость нашли еще в 2010 году в руинах древнего города Дасиньчжуан в провинции Шаньдун. Но из-за ржавчины крышку удалось открыть только в конце 2024 года.

Внутри сосуда сохранились остатки жидкости. Экспертиза показала, что она содержит этанол.

Как пояснили специалисты, ранее найденные вина из фруктов и риса, изготовленные методом ферментации, содержали белок и сахар. В данном же образце эти компоненты отсутствовали, что указывает на то, что напиток является дистиллированным вином.

Эта находка доказывает, что процесс дистилляции в Китае начался как минимум на 1000 лет раньше, чем считали ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com