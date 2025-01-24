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В Китае нашли самогон, которому больше 3000 лет

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  • 24.01.2025, 23:02
  • 1,502
В Китае нашли самогон, которому больше 3000 лет

Алкоголь обнаружили в бронзовом сосуде.

В Китае нашли бронзовый сосуд в форме совы, внутри которого оказался напиток из дистиллированного спирта. По мнению ученых, алкоголю более 3000 лет, сообщает Xinhua.

Емкость нашли еще в 2010 году в руинах древнего города Дасиньчжуан в провинции Шаньдун. Но из-за ржавчины крышку удалось открыть только в конце 2024 года.

Внутри сосуда сохранились остатки жидкости. Экспертиза показала, что она содержит этанол.

Как пояснили специалисты, ранее найденные вина из фруктов и риса, изготовленные методом ферментации, содержали белок и сахар. В данном же образце эти компоненты отсутствовали, что указывает на то, что напиток является дистиллированным вином.

Эта находка доказывает, что процесс дистилляции в Китае начался как минимум на 1000 лет раньше, чем считали ранее.

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