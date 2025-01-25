Зеленский: Украина готова транспортировать в Европу азербайджанский газ
- 25.01.2025, 16:56
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Однако не согласится возобновить транзит российского газа.
Украина не отказывалась от транзита газа из Азербайджана в Европу. Однако не согласится возобновить транзит российского газа.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду, сообщает РБК-Украина.
Как рассказал украинский президент, вопрос транзита азербайджанского газа он обсуждал с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- У него сегодня добыча большая очень - где-то 40 млрд кубов. Он использует где-то 14-15. У него большой экспорт. Возможности экспорта 25 млрд кубов. Мы можем использовать и нашу инфраструктуру, если странам в Европе надо газ, а не российский газ, - сказал Зеленский.
По его словам, Украина никогда не отказывала в возможности транзита азербайджанского газа через свою территорию.
- Но я сказал, что российский газ мы транспортировать дальше не будем. Мы не дадим зарабатывать россиянам. А дать заработать азербайджанцам? С удовольствием. Помочь словакам? С удовольствием. Вот то, что мы можем сделать быстро. Можем подписать контракт, быстро наладить, когда мы услышим сигнал и от людей в Тирасполе, и от людей в Словакии, и от людей в других странах Европы, - добавил президент.