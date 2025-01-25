Сигнал для всего региона Петр Олещук

25.01.2025, 20:21

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Петр Олещук

Протесты в Словакии имеют важное значение.

24 января 2025-го года в Братиславе начались массовые протесты против правительства Роберта Фицо. Тысячи людей вышли на улицы, выражая недовольство политикой нового премьер-министра, который вступил в должность после победы на выборах 2023 года.

Эти протесты стали важным событием не только для Словакии, но и для Европы, включая Украину, поскольку курс Фицо вызывает тревогу у международного сообщества.

Основной причиной протестов стало сближение Роберта Фицо с Россией и его критика западных санкций против Москвы. Премьер-министр открыто заявил о необходимости отмены санкций, что вызвало возмущение среди значительной части населения, особенно молодых людей и представителей оппозиции, которые поддерживают европейский курс Словакии.

Недавно Фицо побывал в Москве, где пытался заручиться поддержкой российского диктатора Путина в вопросах продления транзита российского газа через Украину. Ранее перепродажа российского газа, который доставался ему по сниженной цене, была важной составляющей личных доходов словацкого премьера.

Кроме того, Фицо неоднократно выступал с резкими заявлениями против поставок оружия Украине и подчеркивал необходимость «нейтралитета» Словакии в войне между Россией и Украиной. Эти заявления были восприняты многими как предательство проевропейских ценностей, за которые страна боролась в последние десятилетия.

Все это не могло не сформировать протестных настроений.

Экономическая ситуация также сыграла свою роль. Несмотря на обещания улучшить социальную политику, действия нового правительства усилили экономическое давление на граждан. Повышение цен на энергоносители и снижение социальной поддержки усугубили недовольство населения.

Правительство Фицо, вместо поиска компромиссов, выбрало тактику усиления контроля. Были введены новые ограничения на свободу собраний, что только усилило протестные настроения. Также начались расследования против ряда лидеров оппозиции и журналистов, которые критиковали власть.

Премьер-министр в своих выступлениях обвинил оппозицию и внешние силы в попытке «дестабилизировать страну». Однако такие заявления только усилили подозрения в том, что правительство движется в сторону авторитаризма.

Интересно, что запугивание словаков «майданом» было поддержано нынешней пророссийской властью Грузии, где в правительстве тоже говорили о некой «партии войны», которая якобы готовит везде «майданы».

Очевидно, что, в отличие от Грузии, Фицо не может себе позволить организацию откровенного разгона протестов. Хотя и очевидно, что он, вместе с лидером Венгрии Орбаном явно пытаются сформировать в Восточной Европе «пояс автократий», опираясь на поддержку России и Китая. Все это выводит ситуацию в Словакии далеко за пределы локальных исторических процессов.

Протесты в Словакии имеют важное значение для Украины. Приход к власти Роберта Фицо ослабил проукраинскую коалицию в Центральной Европе. Его заявления о прекращении военной помощи Киеву и сближение с Россией вызывают обеспокоенность, поскольку Словакия является членом ЕС и НАТО. Если курс Фицо сохранится, это может ослабить санкционное давление на Россию и поставить под угрозу единство западных стран в поддержке Украины.

Любопытно, что на фоне политической нестабильности в Словакии, в соседней Венгрии набирает популярность партия оппозиционера Мадьяра «Тиса». Впервые за длительное время там появились политики, способные бросить вызов Орбану. В конечном счете, в ближайшее время будет решаться: или в Словакии и Венгрии укрепятся авторитарные тенденции, или после автократического «ренессанса» там может наметиться возврат к демократическим ценностям.

Для Европы протесты в Словакии стали напоминанием о необходимости защиты демократических ценностей и проевропейского курса. Если словацкие протесты приведут к отставке правительства Фицо или к изменениям в его политике, это станет сигналом для других стран региона, где усиливаются популистские и пророссийские настроения.

Протесты в Братиславе свидетельствуют о глубоких внутренних противоречиях в Словакии. Политика Роберта Фицо, направленная на сближение с Россией и ослабление поддержки Украины, вызвала волну недовольства, которая может повлиять на стабильность в регионе. От того, как разрешится этот кризис, зависит не только будущее Словакии, но и баланс сил в Центральной Европе, что делает ситуацию крайне важной для международного сообщества.

Петр Олещук, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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