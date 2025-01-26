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Экс-глава МИД Литвы посмеялся над белорусскими «выборами»

  • 26.01.2025, 8:33
Экс-глава МИД Литвы посмеялся над белорусскими «выборами»
Габриэлюс Ландсбергис

Точная оценка лукашенковского фарса от литовского политика.

Экс-глава МИД Литвы, глава партии «Союз отечества — литовские христианские демократы» Габриэлюс Ландсбергис назвал «выборы» в Беларуси «отвратительным спектаклем Лукашенко».

«Последний фальшивый, сфальсифицированный, коррумпированный, абсурдный, фарсовый, обманный, преступный, ужасный, отвратительный и криминальный спектакль Лукашенко нельзя называть «выборами», — пишет Габриэлюс Ландсбергис в сети X.

Литовский политик сопроводил свой пост остроумным фото, которое точно характеризует лукашенковский фарс.

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