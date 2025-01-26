Экс-глава МИД Литвы посмеялся над белорусскими «выборами»
- 26.01.2025, 8:33
Точная оценка лукашенковского фарса от литовского политика.
Экс-глава МИД Литвы, глава партии «Союз отечества — литовские христианские демократы» Габриэлюс Ландсбергис назвал «выборы» в Беларуси «отвратительным спектаклем Лукашенко».
«Последний фальшивый, сфальсифицированный, коррумпированный, абсурдный, фарсовый, обманный, преступный, ужасный, отвратительный и криминальный спектакль Лукашенко нельзя называть «выборами», — пишет Габриэлюс Ландсбергис в сети X.
Литовский политик сопроводил свой пост остроумным фото, которое точно характеризует лукашенковский фарс.
Lukashenko's latest fake, rigged corrupt, ridiculous, farcical, fraudulent, evil, murderous, hideous, odious criminal theatrics should not be referred to as "elections". pic.twitter.com/IVKbN7BDu1— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 25, 2025