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Российский самолет уронил на Белгородскую область «умную бомбу»

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  • 26.01.2025, 12:55
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Российский самолет уронил на Белгородскую область «умную бомбу»
иллюстративное фото

Перед этим ее расхваливали пропагандисты.

Российский самолет сбросил «умную бомбу» на Белгородскую область. 23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки, сообщает российский Telegram-канал Astra.

Пострадавших и разрушений нет, утверждает Telegram-канал.

Как сообщали ранее кремлевские пропагандисты, снаряд оснащен навигационным модулем, который интегрирован с рулевым управлением, несколькими антеннами и турбореактивным двигателем.

Его боевая часть похожа на стандартную авиабомбу ФАБ-250, но УМБП был разработан как «умный» и «барражирующий».

По данным Astra, в 2024 году зафиксировано не менее 165 случаев падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины.

27 декабря 2024 года Astra сообщила, что самолеты страны-агрессора России выпустили еще две авиабомбы рядом с жилыми домами в Белгородской области РФ, эвакуированы более 150 жителей.

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