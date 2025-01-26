Хуситы освободили 153 военнопленных 26.01.2025, 16:28

Личности освобожденных не разглашаются.

Хуситы в Йемене в одностороннем порядке передали Международному комитету Красного Креста (МККК) 153 военнопленных. Как сообщает издание «Детали», информацию уже подтвердили неправительственная организация и повстанческая группировка.

«Заключенные, связанные с конфликтом» (речь, судя по всему, о гражданской войне в Йемене) были освобождены в столице Сане в субботу, а до этого регулярно посещались МККК в рамках работы по обеспечению гуманного обращения с заключенными, связанными с войной, согласно данным организации.

Личности заключенных не разглашаются.

«Эта операция принесла столь необходимое облегчение и радость семьям, которые с нетерпением ждали возвращения своих близких. Мы знаем, что многие другие семьи также ждут своего шанса воссоединиться. Мы надеемся, что сегодняшнее освобождение приведет к еще большему количеству таких моментов», — сказала Кристин Чиполла, глава делегации МККК в Йемене.

Абдул Кадер аль-Муртада, глава Комитета хуситов по делам заключенных, уточнил в заявлении, распространенном аффилированными с хуситом СМИ, что освобожденные были «гуманитарными случаями», включающими больных, раненых и пожилых людей.

«Цель инициативы — укрепить доверие и установить новый этап серьезных и честных отношений», — цитируют аль-Муртаду.

МККК приветствовал это как «еще один позитивный шаг к возобновлению переговоров» в рамках, согласованных во время гражданской войны в стране, которая бушевала в течение многих лет между хуситами и международно признанным правительством, которое поддерживала коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Война унесла жизни более 150 000 человек и привела к одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире, которая все еще продолжается, и более 18 миллионов человек по всему Йемену нуждаются в гуманитарной помощи.

Однако хуситы продолжают удерживать персонал, работающий с Организацией Объединенных Наций. 11 сотрудников ООН были арестованы в июне прошлого года, за чем последовал захват Управления по правам человека в столице Йемена в августе.

По данным организации, в пятницу были арестованы еще семь сотрудников ООН.

ООН приостановила все поездки в районы, удерживаемые хуситами, до дальнейшего уведомления.

Красный Крест ранее помогал с освобождением заключенных, включая тот, в ходе которого в 2020 году было обменено около 1000 заключенных. В результате другого обмена в 2023 году было освобождено около 800 заключенных, а в мае прошлого года было освобождено более 100 человек.

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