Минский режим освободил гражданку США Анастасию Нюфер 26.01.2025, 20:29

Госсекретарь США назвал этот шаг «миром через силу».

Режим Лукашенко в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при президенте Джо Байдене, сообщил в X американский госсекретарь Марко Рубио.

«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ», — добавил он.

Рубио не привел деталей об американке и обстоятельствах ее задержания.

Госдепартамент США в последние годы не рекомендует гражданам посещать Беларусь и советует всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики. Среди причин ведомство называет произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, содействие Беларуси России в войне с Украиной, потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам со стороны посольства США в случае инцидентов.

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