Минский режим освободил гражданку США Анастасию Нюфер
- 26.01.2025, 20:29
Госсекретарь США назвал этот шаг «миром через силу».
Режим Лукашенко в одностороннем порядке освободила американку Анастасию Нюфер, которая была арестована при президенте Джо Байдене, сообщил в X американский госсекретарь Марко Рубио.
«Крис Уэлбисмит из нашей команды проделал большую работу в этом направлении. МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ», — добавил он.
Рубио не привел деталей об американке и обстоятельствах ее задержания.
Госдепартамент США в последние годы не рекомендует гражданам посещать Беларусь и советует всем находящимся там американцам срочно покинуть территорию республики. Среди причин ведомство называет произвольное применение белорусскими властями местных законов, риск задержания, содействие Беларуси России в войне с Украиной, потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам со стороны посольства США в случае инцидентов.