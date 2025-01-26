В Польше нашли два окаменевших бревна возрастом 38 миллионов лет 4 26.01.2025, 21:49

Находка поможет понять происходившие миллионы лет назад изменения климата.

На янтарной шахте Лешковице в Люблинском воеводстве на востоке Польши обнаружили окаменевшие бревна, возраст которых достигает 38 млн лет.

По данным радиостанции RMF FM, находка представляет собой два фрагмента ствола длиной 1,5 м. Компания BJ Minerals, сотрудники которой обнаружила бревна, передала их на анализ в департамент биологии Гданьского университета, отмечает радиостанция.

- Они являются немыми свидетелями событий, произошедших по меньшей мере 38 млн лет назад, когда в этом районе рядом с соснами росли магнолии, а на морском берегу, возможно, произрастали мангровые заросли, — заявил участвовавший в исследовании биолог Блажей Боярский. — Впервые мы имеем дело с такими крупными фрагментами ископаемой древесины, которые могут рассказать свою историю — то есть в какой среде этого леса жило материнское дерево, где и как оно погибло и как оказалось в тех же слоях породы, что и ископаемая смола Люблинского региона.

По мнению эксперта, находка поможет понять происходившие миллионы лет назад изменения климата.

— Мы надеемся, что эти образцы помогут ответить на вопросы о генезисе отложений ископаемых смол в нашей стране, что позволит проводить исследования не только в области палеозоологии беспозвоночных, но и, возможно, поможет интерпретировать палеоэкологические и палеоклиматологические данные, — сказал исследователь.

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