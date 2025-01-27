Между Руандой и Конго начинается полномасштабная война 6 27.01.2025, 11:59

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В конфликт может быть вовлечено множество участников из-за рубежа.

Совбез ООН собрался в воскресенье, 26 января, чтобы обсудить ситуацию в Демократической Республике Конго (ДРК). Страна, 20 лет назад оказавшаяся в центре самого кровопролитного вооруженного конфликта этого века (получившего название Великой африканской – или, иначе, Второй конголезской – войны) теперь снова на грани большого кровопролития. Она разорвала дипломатические отношения с соседней Руандой, которая поддерживает мятежные формирования народа тутси, ведущие успешные бои против центрального правительства ДРК. Есть вероятность, что две страны скоро будут воевать напрямую, пишет NG.

В 1990-х мир узнал о существовании страны Руанды из-за геноцида, устроенного представителями местного этноса хуту другому этносу – тутси.

Потом, когда геноцид закончился и тутси вернулись к власти, выиграв в кровавой гражданской войне, в Европе и Америке интерес к событиям, связанным с этой страной, как-то потеряли. Можно сказать, что мир «просмотрел» Великую африканскую войну, унесшую, по разным оценкам, до 6 млн жизней. Она разгорелась из-за того, что противостояние хуту и тутси перекинулось на соседнее ДРК и в него оказалось вовлечено значительное количество государств континента. Теперь есть вероятность, что те события могут повториться.

По информации различных СМИ, руандийские войска сосредоточились на границе с конголезцами и готовы вторгнуться на территорию страны-соседа. Они якобы уже спешат на помощь повстанцам-тутси из «Движения 23 марта» (М23), чтобы взять один из важных городов ДРК, столицу провинции Северное Киву – город Гома.

На окраинах города уже ведутся бои. По данным британской прессы, ряд высокопоставленных руандийских генералов находятся в Гисенье. Это 250-тысячный город в Руанде. Он не просто находится рядом с Гомой, население которой составляет почти 700 тыс. человек, а практически примыкает к ней. Поэтому начать битву за этот конголезский город руандийцы могли максимально быстро и незаметно. Вместе с тем, продвижение повстанцев М23 было не столь уж неожиданным. Незадолго до событий выходных они захватили близлежащие стратегически важные города Минова и Саке. В результате этого были перерезаны важные коммуникации для конголезской армии: ее попросту не удается обеспечить нужными для обороны и самыми необходимыми ресурсами.

Если город будет взят, то это произойдет не впервые: повстанцы М23 уже брали Гому в 2012 году, однако спешно отступили из-за международного давления. В руководстве ДРК хотят, чтобы оно было и сейчас. Усилий правительственной армии для отражения атак тутси явно недостаточно. Центральные власти ДРК полагаются на местные ополчения (так называемые вазалендо – «патриоты» в переводе с языка суахили) и иностранные формирования. Последние состоят из частных военных компаний (самая известная из них – ЧВК Agemira, укомплектованная отставными французскими военными) и войск стран Восточноафриканского сообщества (ВАС). Проблема для властей в том, что европейские ЧВК больше заботит охрана объектов западных компаний, работающих в этой чрезвычайно богатой полезными ископаемыми стране. А в ВАС входит в том числе Руанда, которая может влиять на решения организации, а также Бурунди, где тоже проживают тутси. В СМИ сообщалось, что к июню прошлого года на территории ДРК постоянно находилось порядка 4 тыс. руандийских военных. Они якобы действуют в тесном контакте с М23. Наконец, в стране есть миротворцы ООН. Их численность в ДРК составляет до 14 тыс. человек. Они уже стали жертвами боев. По данным на субботу, в Гоме погибли 13 миротворцев ООН. Девять из них были из ЮАР, трое из Малави, один из Уругвая. В том числе и с этим связан экстренный созыв Совбеза.

Не исключено, что в случае успеха руандийцы захотят взять и город Букаву: он находятся на южном побережье озера Киву. Между тем жители Гомы уже сейчас сталкиваются с проблемами отсутствия водоснабжения и электроснабжения. Там сосредоточивается большое число беженцев. Если взятие города обернется масштабной резней, это, как не раз уже бывало, раскрутит маховик насилия, в который будут втянуты многие страны и Африки, и за пределами континента.

Президент ДРК Феликс Чисекеди обвинил президента Руанды Поля Кагаме в тщательно подготовленной агрессии, цель которой – захватить богатую природными ресурсами провинцию. В декабре между ними должны были состояться переговоры, устроенные благодаря усилиям США. Но Кагаме от них отказался. При этом руандийский лидер никогда не признавал, что его страна поддерживает М23. В целом Кагаме удается сохранить хороший имидж на мировой арене. Его авторитарные методы и подавление оппозиции критикуются сравнительно редко. Более того, Руанда с ее высокими экономическими темпами роста, сохраняющимися на протяжении многих лет, относительно низким уровнем коррупции и неплохими связями с Западом часто преподносится как редкий для Африки пример успешного развития. Наконец, Кагаме ассоциируется с успешным прекращением геноцида в Руанде в 1994 году. За 30 лет, что он на различных должностях правит страной, ему удалось поддерживать там межэтнический мир. Правда, ценой сложных отношений с ДРК.

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