Пустые участки и диверсия Умки: чем запомнятся «выборы» в Беларуси

Пустые участки и диверсия Умки: чем запомнятся «выборы» в Беларуси7
- 27.01.2025, 12:42
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Лукашенковский фарс превратился в комедию.
В Беларуси 26 января прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране.
Белорусы обсуждают две отличительные черты лукашенковского фарса в этом году: пустые избирательные участки и диверсия шпица Лукашенко Умки. Напомним, собака диктатора помочилась прямо в здании «избирательной комиссии».
@charter97.org Выборы в Беларуси: явка провалена, Умка в центре внимания #выборы2025 #беларусь #умка #новости #соцсети #лукашенко #пустыеучастки ♬ оригинальный звук - Хартия97