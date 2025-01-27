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Пустые участки и диверсия Умки: чем запомнятся «выборы» в Беларуси

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  • 27.01.2025, 12:42
  • 4,236
Пустые участки и диверсия Умки: чем запомнятся «выборы» в Беларуси

Лукашенковский фарс превратился в комедию.

В Беларуси 26 января прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране.

Белорусы обсуждают две отличительные черты лукашенковского фарса в этом году: пустые избирательные участки и диверсия шпица Лукашенко Умки. Напомним, собака диктатора помочилась прямо в здании «избирательной комиссии».

@charter97.org Выборы в Беларуси: явка провалена, Умка в центре внимания #выборы2025 #беларусь #умка #новости #соцсети #лукашенко #пустыеучастки ♬ оригинальный звук - Хартия97

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