Пустые участки и диверсия Умки: чем запомнятся «выборы» в Беларуси 7 27.01.2025, 12:42

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Лукашенковский фарс превратился в комедию.

В Беларуси 26 января прошли так называемые «выборы». Читатели сайта Charter97.org сообщают о провальной явке по всей стране.

Белорусы обсуждают две отличительные черты лукашенковского фарса в этом году: пустые избирательные участки и диверсия шпица Лукашенко Умки. Напомним, собака диктатора помочилась прямо в здании «избирательной комиссии».

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