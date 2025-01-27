Кремль продолжает терять Сирию

Кремль продолжает терять Сирию1
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 27.01.2025, 14:46
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К дрейфующим кораблям добавилась еще одна проблема.
Министерство финансов Сирии запретило импорт товаров из РФ, Ирана и Израиля. Продукция из указанных стран будет конфисковываться. При этом эмбарго на ввоз израильских товаров действует в арабской республике уже много лет.
После свержения диктатуры Асада в Сирию начали прибывать импортные товары: в магазинах столицы страны(Дамаске) появилась турецкая бутилированная вода, саудовские продукты питания, американские шоколадные конфеты Twix и Snickers, а также напитки Pepsi.
На этом фоне новые власти разрешили проводить финансовые расчёты в долларах и утвердили единые таможенные пошлины, снизив их на 50-60%. По их мнению, это позволит облегчить импорт сырья для поддержки местных производителей и будет стимулировать промышленность.
В начале января США объявили о временной отмене ограничений на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, платежи за энергоресурсы, а также переводы через Центральный банк страны за исключением любых транзакций в интересах РФ или Ирана.
Тем временем новые власти Сирии до сих пор не дают Кремлю вывезти оружие и военную технику из порта Тартус, где находится единственная зарубежная база военно-морского флота РФ.
Корабли уже несколько недель дрейфуют неподалёку.
Телеграм-канал «Запретное мнение»