Президент Польши: «Северные потоки» должны быть демонтированы 27.01.2025, 20:27

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Анджей Дуда

Даже после войны в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что даже после завершения войны России против Украины газопроводы «Северный поток», взорванные в 2022 году, должны быть демонтированы.

Об этом он заявил в интервью BBC в понедельник, 27 января.

Дуда выразил надежду, что европейские лидеры «извлекут уроки из российской агрессии против Украины» и примут решение никогда не возобновлять поставки газа через «Северный поток».

По его мнению, демонтаж газопроводов поможет таким странам, как Германия, избежать соблазна возобновить импорт российского газа для поддержания собственной экономики.

«Это угроза как в сфере энергетики, так и в военном аспекте. Кроме того, это большая экономическая опасность, ведь она означает доминирование России над Европой», — отметил Дуда.

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