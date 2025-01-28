В Беларуси сбили российский «Шахед»: возле Мозыря прогремел взрыв 28.01.2025, 8:03

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Российский ударный беспилотник был ликвидирован белорусской ПВО.

В Беларуси в Мозырском районе ночью 28 января средствами противовоздушной обороны был сбит российский ударный беспилотник. «Шахед» залетел в воздушное белорусское пространство на фоне российской дроновой атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

По предварительным данным ресурса, российский ударный беспилотник был ликвидирован средствами ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь в 00:55.

Отмечается, что под Мозырем также в это время был слышен взрыв. При этом в мониторинговой группе заявили, что через три минуты после этого данный «Шахед» уже не фиксировался.

Добавим, около полуночи «Шахед» подлетал к Мозырю. В то же время белорусская военная авиация тогда не была поднята в небо.

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