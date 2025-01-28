В Украине погиб еще один белорусский доброволец
- 28.01.2025, 14:44
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Он был снайпером в штурмовом батальоне.
В Украине в боях против российских оккупантов погиб еще один белорусский доброволец — Александр Новик. Известно, что он был снайпером, служил в штурмовом батальоне. Новик погиб 20 января в Луганской области. Белорус выполнял боевое задание на фронте возле Новоегоровки в Сватовском районе, сообщает «Еврорадио».
Прощание с Александром Новиком проходит 28 января в Броварах в Киевской области.
С 2014 года на войне в Украине в боях против российских оккупантов погибли около 80 белорусских добровольцев.