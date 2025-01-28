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В Украине погиб еще один белорусский доброволец

  • 28.01.2025, 14:44
  • 1,138
В Украине погиб еще один белорусский доброволец
Александр Новик

Он был снайпером в штурмовом батальоне.

В Украине в боях против российских оккупантов погиб еще один белорусский доброволец — Александр Новик. Известно, что он был снайпером, служил в штурмовом батальоне. Новик погиб 20 января в Луганской области. Белорус выполнял боевое задание на фронте возле Новоегоровки в Сватовском районе, сообщает «Еврорадио».

Прощание с Александром Новиком проходит 28 января в Броварах в Киевской области.

С 2014 года на войне в Украине в боях против российских оккупантов погибли около 80 белорусских добровольцев.

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