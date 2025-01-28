В России на треть вырос спрос на шаманские бубны, руны и другие «магические» атрибуты 4 28.01.2025, 15:34

В топ попали и куклы вуду.

Россияне массово приобретают эзотерические товары для ритуалов и гаданий. В 2024 году спрос на такую продукцию вырос на 34% год к году, говорится в исследовании IT-компании АТОЛ, одного из ведущих операторов онлайн-касс в стране, передает ТАСС.

В среднем россиянин тратил на «магические» атрибуты 9,4 тыс. рублей — на 10% больше, чем в 2023-м. Самым ходовым товаром были руны — 32% всех продаж в сегменте. Средняя цена одного набора выросла на 11% — до 761 рублей, количество покупок увеличилось на 11%.

Также россияне интересовались шаманскими бубнами. Спрос на них вырос почти вдвое (+95%). Один бубен обходился в среднем в 4,1 тыс. рублей — на 25% дороже, чем в 2023 году. Помимо этого в рекордсменах оказались стеклянные шары: их продажи взлетели на 146%. При этом на такой покупке можно было сэкономить, поскольку они стали стоить на 10% дешевле — в среднем 641 рубль за штуку.

В топ попали и куклы вуду. Спрос на них вырос на 66%. Средняя цена одного экземпляра увеличилась на 16% — до 867 рублей. Неожиданно востребованными оказались осиновые колья, по мифологии предназначенные для убийства вампиров. Их приобретали на 51% чаще, чем в прошлом году, средняя стоимость покупки осталась примерно такой же — 323 рубля (+1%). Сохранили популярность и карты таро: спрос на них стабилен, за год цена колоды выросла на 7% — до 711 рублей.

Вместе с этими атрибутами россияне покупали и «магические» книги: продажи литературы по экстрасенсорике увеличились на 4%, а пособий по гаданию на картах таро — на 3%. Средняя стоимость одной покупки осталось такой же, как в прошлом году — 656 рублей.

Интерес россиян к эзотерике резко вырос после начала войны в Украине. Об этом свидетельствовало не только увеличение продаж «магических» товаров, но и повышение спроса на курсы по нумерологии, таро, медитации и другим подобным практикам. Один из тарологов рассказывал «Можем объяснить», что около половины запросов клиентов сейчас связаны с боевыми действиями: люди пытаются узнать судьбу родственников на фронте, а также просят предсказать даты смерти президента Владимира Путина и окончания войны. Востребованность таких услуг подтверждал и прокремлевский Mash: по его данным, из-за ажиотажа российские «колдуны» и тарологи вдвое подняли цены на расклады, снятие порчи и «деструктива», привороты и чистку чакр.

Интерес россиян к эзотерике связан с высоким уровнем стресса и желанием снизить уровень неопределенности, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Люди ищут опору в разнообразных духовных и светских практиках в кризисные периоды, «это помогает им возвращать ощущение контроля над ситуацией, осмыслять изменения и адаптироваться к ним», объясняла соосновательница онлайн-школы «Психодемия» Мария Данина.

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