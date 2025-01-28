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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке

  • 28.01.2025, 16:37
  • 1,236
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил об отставке
Милош Вучевич

В стране уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке на фоне массовых протестов, охвативших страну с начала ноября, сообщает Polskieradio.

Вместе с премьером о своей отставке заявил мэр Нови-Сад Милан Джурич. Вучевич отметил, что обсудил свою отставку с президентом Сербии Александром Вучичем, и тот ее принял.

Ранее, 27 января, Вучич призвал правительство к срочной и серьезной реконструкции, потребовав обновления как минимум половины состава кабинета министров.

Протесты в Сербии начались в ноябре после обрушения части крыши железнодорожного вокзала в Новом Саде 1 ноября, что привело к гибели 15 человек. Демонстранты обвиняют власти в коррупции и халатности, которые, по их мнению, стали причиной трагедии.

Протесты возглавляют студенты, которые уже заняли более 60 университетских факультетов по всей стране и организовали массовые манифестации с десятками тысяч участников. Среди их требований:

обнародование всех контрактов, связанных с реконструкцией вокзала,

привлечение к ответственности виновных в нападениях на демонстрантов,

снятие обвинений против протестующих,

увеличение финансирования высшего образования на 20%.

Отставка Вучевича может стать началом политических изменений в стране, однако протестующие настаивают на выполнении всех своих требований.

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