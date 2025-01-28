По стопам Рейгана: Трамп начинает новую гонку вооружений 11 28.01.2025, 18:06

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США создадут масштабную систему ПРО.

Президент США Дональд Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу». В понедельник, 28 января, он издал указ, в котором поручил министру обороны Питу Хегсету представить план реализации «противоракетного щита следующего поколения» в течение 60 дней, сообщает «Немецкая волна».

При этом целью является защита США от баллистических, гиперзвуковых и высокотехнологичных крылатых ракет, в том числе с использованием систем перехвата из космоса. Как отмечается в документе, за последние 40 лет не сократилась, а стала «более интенсивной и всеобъемлющей» угроза, исходящая от стратегического оружия нового поколения. При этом не называется, какая именно страна развивает данное оружие.

О планах, касающихся создания новой американской противоракетной системы по образцу «Железного купола», Трамп ранее в тот же день сообщил на встрече с конгрессменами-республиканцами в Майами. По его словам, данная система будет производиться «прямо здесь, в США».

Отметим, инициатива Дональда Трампа напоминает Стратегическую оборонную инициативу президента США Рональда Рейгана. Целью СОИ было создание противоракетного «щита» США для надежного прикрытия всей территории Северной Америки посредством развертывания нескольких эшелонов ударных космических вооружений, способных перехватывать и уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки на всех участках полета.

СОИ — один из ключевых элементов гонки вооружений, навязанной США СССР.

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