Китай потребовал сокращения ядерного арсенала России 7 28.01.2025, 19:25

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Пекин отреагировал на предложение Трампа.

Китай считает, что Россия должна сократить свой ядерный арсенал. Об этом говорится в заявлении китайского МИДа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа начать трехсторонние переговоры Москвы, Пекина и Вашингтона по вопросам денуклеаризации.

По мнению МИД КНР, уменьшить число ядерных боеголовок и их носителей должны также США — и это является условием для начала диалога, о котором заявлял Трамп.

«Две ядерные державы с крупнейшими ядерными арсеналами должны добросовестно выполнять свои особые… обязанности по ядерному разоружению», — цитирует AFP заявление МИД Китая.

Россия и США должны «существенно сократить свои ядерные арсеналы, чтобы создать необходимые условия для присоединения других государств, обладающих ядерным оружием, к процессу разоружения», добавили в ведомстве.

Трамп в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе заявил о планах добиваться «денуклеаризации» через трехсторонние переговоры России, США и Китая. Диктатор РФ Владимир Путин на следующий день заочно ответил Трампу, что «вопросы стратегической стабильности» могут стать «точкой соприкосновения» с новой американской администрацией и предложил «встретиться» и «поговорить».

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), на 2024 год США имели 3708 доступных к использованию ядерных боеголовок, а Россия — 4380.

В распоряжении Китая находилось 500 ядерных боезарядов, и это число увеличилось на 90 за последний год, что сделало Пекин мировым лидером по темпам наращивания ядерного арсенала. На третьем месте по ядерному арсеналу, по данным SIPRI, находится Франция (290 единиц), на четвертом — Великобритания (225 единиц).

Ядерные вооружения России и США — мировых лидеров, на которых приходится более 90% всего ядерного оружия в мире, — ограничены единственным двусторонним договором — СНВ-3. Подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, а затем продленный Владимиром Путины и Джо Байденом он запрещает каждой из сторон иметь более 1550 боеголовок, развернутых на носителях. В начале 2023 года Путин приостановил участие России в СНВ-3 и закрыл российские ядерные объекты для американских инспекций. По данным Госдепа, в 2024 году Москва могла незначительно превысить лимит, установленный договором.

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