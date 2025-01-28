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Новый телеканал начал вещать в Беларуси

  • 28.01.2025, 23:29
  • 1,486
Новый телеканал начал вещать в Беларуси

Вместо лукашенковской пропаганды можно посмотреть познавательный контент.

В Беларуси начинает вещание новый телеканал. Об этом сообщает пресс-служба «Белтелекома».

Отмечается, что уже с 27 января в стране стало на одну программу больше для тех, кто любит интересный и познавательный контент.

Канал называется «Неизвестная планета». Также там можно будет посмотреть различные документальные фильмы и образовательные шоу.

Как говорят в «Белтелекоме», канал разместится на «кнопке» номер 135. Он будет доступен в пакетах «Познавательный», ZALA IPTV и «Канапа ТВ».

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