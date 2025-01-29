Россия столкнулась с обвальным падением экспорта зерна 3 29.01.2025, 16:07

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В 2025 году вывоз зерна из страны за рубеж сократится на треть.

Впервые за много лет Россия близка к тому, чтобы потерять лидирующие позиции на мировом зерновом рынке. В 2025 году вывоз зерна из страны за рубеж сократится на треть, прогнозирует Российский зерновой союз — одно из крупнейших профильных объединений, куда входят почти 300 сельхозорганизаций, обеспечивающих 90% национального зернового экспорта, пишет The Moscow Times.

По оценкам РЗС, в наступившем году аграрии продадут за рубеж 48-49 млн тонн зерна против 72 млн тонн в прошлом году. Экспорт пшеницы может снизиться до 41-42 млн тонн, заявил на пресс-конференции президент РЗС Аркадий Злочевский. По сравнению с прошлым годом спад составит более 16 млн тонн, или 28%.

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики, а в 2023 году принес $15,5 млрд, уже стремительно падает. По данным центра «ПроЗерно», на конец января объемы сократились на 42% год к году, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 млн тонн. Падение в январе всегда было, «но никогда в два раза», отмечает Злочевский.

Экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение властей запретить импорт семян. За прошлый сельхозгод сборы зерновых упали на 14%, до 125 млн тонн, а сборы пшеницы — на 16%, до 82 млн. Из этого объема около 10 млн тонн пшеницы, по словам Злочевского, просто сгнило в амбарах, поскольку мощностей для ее правильного хранения в стране не хватает.

По сравнению с рекордным 2022 годом аграрии потеряли пятую часть урожая. И это в том числе результат сложностей с доступом к качественным семенам и западной технике, пишут эксперты Института развивающихся экономик Банк Финляндии (BOFIT). Злочевский согласен: власти ввели квоты на импорт семян, но отечественные аналоги дают на 20–30% меньше урожая. Запасы ранее ввезенных семян исчерпаны, сетует президент РЗС: «Если в прошлом сезоне этот фактор влиял на 30–40% урожая максимум, то теперь будет влиять на 70%, потому что объем квот просто не даст больше». В 2025 году урожай зерна может опуститься до 100 млн тонн, прогнозирует союз.

Дополнительным ударом по аграриям стали пошлины на экспорт зерна, действующие с 2021 года, а итогом госполитики в сельском хозяйстве станет падение урожаев «до советского уровня, ниже плинтусов», заявил Злочевский: «Это тришкин кафтан <…> какие бы действия неадекватные государство ни предпринимало, оно не справится с положением дел».

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