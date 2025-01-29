Количество космических пусков в России упало до уровней первой половины 1960-х 1 29.01.2025, 20:00

РФ сильно отстала в космосе от США и Китая.

Россия продолжает сдавать позиции на мировом космическом рынке, где некогда была пионером и лидером. По итогам 2024 года «Роскосмос» осуществил лишь 17 космических пусков — на 2 меньше, чем в 2023-м, и на 4 меньше показателя 2022-го. От США, запустивших на орбиту 145 аппаратов, Россия отстала более чем в 8 раз, а от Китая (68 пусков) — вчетверо, следует из данных портала Payloadspace.

План «Роскосмоса» по 40 космическим пускам за год оказался выполнен меньше наполовину, а итоговый годовой результат стал практически худшими в современной истории страны: меньше пусков (16 в год) осуществлялось лишь во время пандемии и локдаунов 2020-21 гг. Согласно исторической статистике, которую публикует ВВС, число космических пусков с российских космодромов в прошлом году опустилось до уровня первой половины 1960-х гг — эпохи Юрия Гагарина, когда СССР первым отправил в космос человека.

Еще четверть века назад Россия занимала лидирующие позиции по запускам на орбиту: «Роскосмос» осуществлял больше 30 пусков в год против 28 у США, 12 — у Европы и 5 — у Китая (по данным на 2000 год). Но с тех пор США нарастили число пусков в 5,2 раза, а Китай — почти в 14 раз. В результате Россия откатилась на третье место среди космических держав и едва опережает Новую Зеландию, которая в прошлом году провела 13 пусков.

По сравнению с пиком могущества советской космонавтики в конце 1970х, когда СССР вчетверо опережал США по количеству пусков, их число сократилось почти в 6 раз.

Оказавшись под санкциями из-за войны с Украиной, «Роскосмос» потерял почти всех иностранных заказчиков, а массовые разрывы контрактов принесли ему потери на 180 млрд рублей, жаловался в прошлом году замглавы госкорпорации Андрей Ельчанинов. Накопленным итогом за 2020-23 гг. «Роскосмос» получил более 100 млрд рублей чистого убытка, а в прошлом году начал распродавать активы, чтобы наполнить свой бюджет.

Финансирование космических программ из федерального бюджета в 2025 году увеличится — с 285 до 317 млрд рублей, однако их доля в расходах казны будет снижаться: если в довоенном 2021 году на эти цели тратили 0,95% бюджета, то в текущем это уже 0,77%, а к 2027 году запланировано сокращение до 0,63%, отмечает «Би-би-си». Самые амбициозные и дорогие проекты — сверхтяжелая ракета, необходимая, в частности, для дальних полетов в космос, и строительство лунной базы — фактически приостановлены без четких планов на реализацию. А крупнейший послевоенный проект — первая за полвека миссия на Луну — закончилась фиаско.

В условиях технологической изоляции Россия обречена на отставание от космических лидеров, считает эксперт по космонавтике Иван Тимофеев. Надеяться на Китай, который Кремль называет стратегическим партнером, в космосе не следует, полагает эксперт: «Китай не хочет кооперироваться, он будет все сам делать. Да и нечего [России] ему предложить».

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