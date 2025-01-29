Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира9
- 29.01.2025, 21:46
За защиту прав человека и отстаивание свободы слова.
Кандидатуру Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Об этом в своей соцсети сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс.
Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с ним способствовал выдвижению Маска, а также выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.
«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в письме.
Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в 219 млрд долларов. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.
Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции. До этого в течение девяти лет доставку экипажей на МКС обеспечивали только российские корабли серии «Союз».
Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.
В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.