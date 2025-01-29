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Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

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  • 29.01.2025, 21:46
Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира

За защиту прав человека и отстаивание свободы слова.

Кандидатуру Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Об этом в своей соцсети сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс.

Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с ним способствовал выдвижению Маска, а также выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.

«Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир», — говорится в письме.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в 219 млрд долларов. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции. До этого в течение девяти лет доставку экипажей на МКС обеспечивали только российские корабли серии «Союз».

Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.

В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.

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