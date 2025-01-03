Белоруска по просьбе знакомой пыталась ввезти в Польшу коллекционные монеты 2 3.01.2025, 16:36

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иллюстративное фото

Против нее возбудили уголовное дело.

Польские таможенники нашли в багаже белоруски 84 коллекционные монеты. Женщина пыталась ввезти их в Польшу через пункт пропуска «Тересполь». О происшествии рассказали в таможенной службе Люблинского воеводства, пишет MOST.

Женщина утверждала, что монеты принадлежат не ей, а ее знакомой, которая попросила перевезти их в Италию. И стоит коллекция, по ее словам, всего 200 долларов.

Таможенники передали монеты оценщику — он определит их реальную стоимость.

Против белоруски возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

Национальная налоговая администрация, в состав которой входит таможенное ведомство, напомнила, что для ввоза в Польшу культурных ценностей и предметов коллекционного характера не требуется специальных документов или разрешений. Однако если ввоз осуществляется из-за пределов ЕС, путешественник обязан задекларировать такие товары на таможне для допуска к обороту или другой таможенной процедуры, а также оплатить пошлину, если она предусмотрена.

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