закрыть
3 января 2025, пятница, 17:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска по просьбе знакомой пыталась ввезти в Польшу коллекционные монеты

2
  • 3.01.2025, 16:36
  • 1,372
Белоруска по просьбе знакомой пыталась ввезти в Польшу коллекционные монеты
иллюстративное фото

Против нее возбудили уголовное дело.

Польские таможенники нашли в багаже белоруски 84 коллекционные монеты. Женщина пыталась ввезти их в Польшу через пункт пропуска «Тересполь». О происшествии рассказали в таможенной службе Люблинского воеводства, пишет MOST.

Женщина утверждала, что монеты принадлежат не ей, а ее знакомой, которая попросила перевезти их в Италию. И стоит коллекция, по ее словам, всего 200 долларов.

Таможенники передали монеты оценщику — он определит их реальную стоимость.

Против белоруски возбудили уголовное дело по факту контрабанды.

Национальная налоговая администрация, в состав которой входит таможенное ведомство, напомнила, что для ввоза в Польшу культурных ценностей и предметов коллекционного характера не требуется специальных документов или разрешений. Однако если ввоз осуществляется из-за пределов ЕС, путешественник обязан задекларировать такие товары на таможне для допуска к обороту или другой таможенной процедуры, а также оплатить пошлину, если она предусмотрена.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский