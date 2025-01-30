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На фронте под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши

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  • 30.01.2025, 20:03
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На фронте под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши

Филип Антосяк оставил обучение в Кембридже и отправился защищать Украину.

Под Покровском погиб 19-летний поляк Филип Антосяк, который оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к подразделению ударных БПЛА.

Об этом сообщает RMF24.

На фронте под Покровском погиб 19-летний польский доброволец Филип Антосяк, который воевал в составе подразделения ударных беспилотников в 25-й воздушно-десантной бригаде.

Родители бойца проживают в Великобритании. По их словам, тот после завершения обучения в Кембридже сказал, что планирует карьеру в британской армии, но потом признался, что поехал в Украину.

«Он очень гордился тем, что помогает людям здесь, в этой стране. Он всегда говорил об этом, когда звонил нам. В первом письме, которое он нам написал после того, как поехал в Украину, он извинялся, что впервые в жизни сказал нам неправду и таким был его план... Это очень тяжело для нас, но мы гордимся нашим сыном», – рассказывает отец юноши Марцин.

30 января с Филипом Антосяком с почестями попрощались в Михайловском златоверхом соборе в Киеве, откуда процессия спустилась на Майдан Независимости. На церемонии включали поочередно гимны Украины и Польши, а гроб накрыли флагами обеих стран. На прощание приехали родители юноши, присутствовали также представители польского консульства и различных польских организаций в Украине. Родителям передали посмертную награду для Филипа от главнокомандующего ВСУ.

Похоронят Филипа в городе Лович Лодзинского воеводства.

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