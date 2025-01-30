Назван самый солнечный город Беларуси 1 30.01.2025, 23:39

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Вы не поверите.

В Беларуси назвали самый солнечный город.

Однако инженер-метеоролог Белгидромета Анна Недобега в интервью порталу Office Life пояснила, что у метеорологов нет термина «солнечный день».

Зато существует понятие «день без солнца». Это время, в течение которого датчики не фиксировали солнечного света или на ленте гелиографа не было следов прожига.

Такие данные собирают 13 метеостанций по стране.

Самый солнечный город

Если ориентироваться на эти показатели, то самым солнечным городом Беларуси в 2024 году стал Минск. По словам эксперта, с января по октябрь прошлого года в столице было всего 44 дня без солнца. Для сравнения, в Верхнедвинске таких дней оказалось 65.

Согласно климатическим данным за период с 1981 по 2010 год, самым дождливым городом Беларуси является Новогрудок. В этом населенном пункте Гродненской области в среднем за год выпадает около 741 мм осадков.

Становится ли солнца больше?

Анна Недобега отметила, что за последние десятилетия количество дней без солнца сократилось.

Например, в период с 1966-го по 1990-й в Беларуси в среднем фиксировалось 106 таких дней в год, а с 1991-го по 2023-й их число уменьшилось до 96. Однако причины этого явления специалист не назвала.

А сколько ясных дней в году?

По данным метеоролога, с января по октябрь 2024 года в Беларуси было зарегистрировано 88 ясных дней. Наибольшее их количество зафиксировано на метеостанции «Мозырь» – 137, а наименьшее, всего 57, – на станции «Борисов».

И если количество дней без солнца уменьшается, то ясных, напротив, растет. Так, с 1966 по 1990 год в среднем наблюдалось 70 ясных дней в году, а с 1991 по 2023 год их количество выросло до 76.

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