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Беспилотники атакуют регионы РФ

  • 30.01.2025, 23:54
Беспилотники атакуют регионы РФ

Что известно.

Беспилотники атакуют регионы РФ. Российское Минобороны сообщает, что средства ПВО в период с 19:50 до 22:00 по Минску якобы уничтожили 17 украинских беспилотников. По его данным, 11 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по два БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями, а также в Крыму.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дроны атаковали села Безлюдовка, Соболевка и Борисовка, а также поселок Малиновка.Курская область вечером была обстреляна снарядами.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА, о последствиях он не сообщал. Крымские оккупационные власти пока никак не комментировали атаку дронов.

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