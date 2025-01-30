Беспилотники атакуют регионы РФ
- 30.01.2025, 23:54
Что известно.
Беспилотники атакуют регионы РФ. Российское Минобороны сообщает, что средства ПВО в период с 19:50 до 22:00 по Минску якобы уничтожили 17 украинских беспилотников. По его данным, 11 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по два БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями, а также в Крыму.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что дроны атаковали села Безлюдовка, Соболевка и Борисовка, а также поселок Малиновка.Курская область вечером была обстреляна снарядами.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в регионе действует опасность атаки БПЛА, о последствиях он не сообщал. Крымские оккупационные власти пока никак не комментировали атаку дронов.