38 стран ОБСЕ осудили фиктивные «выборы» в Беларуси 2 31.01.2025, 19:17

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Опубликовано специальное заявление.

Государства-участники неформальной Группы друзей демократической Беларуси в ОБСЕ подготовили и приняли документ с оценкой последних президентских «выборов» в Беларуси.

«Выборы» в Беларуси 26 января этого года не были свободными и не соответствовали стандартам ОБСЕ. Такое утверждение содержится в распространенном 31 января заявлении неформальной группы друзей демократической Беларуси.

В нее, как следует из заявления, в настоящее время входят 29 из 57 стран — участников ОБСЕ: Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция и Эстония.

К этому заявлению также присоединились не входящие в группу Австрия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино, Северная Македония и Швейцария. Таким образом, заявление поддержало 38 из 57 стран ОБСЕ.

«Никакие выборы не могут считаться свободными и справедливыми или соответствующими международным стандартам, если они проходят в обстановке непрекращающихся репрессий, характеризующихся постоянным давлением на гражданское общество, произвольными задержаниями и повсеместными нарушениями прав человека, а также ограничениями любого подлинного политического участия и отсутствием заслуживающих доверия кандидатов от оппозиции», — считает 38 стран ОБСЕ.

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