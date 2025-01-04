Взрывы под Смоленском: атаковано ракетное предприятие «Авангард»1
- 4.01.2025, 9:26
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Дроновый удар был нанесен по городу Сафоново.
В Смоленской области (РФ) этой ночью, 4 января, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. В регионе раздавались взрывы.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина и Telegram-каналы.
По словам российского чиновника в заявлении рано утром, якобы благодаря работе ПВО в целом в течение этой ночи было сбито 5 беспилотников.
Смоленский губернатор также утверждает, что «на земле пострадавших и разрушений нет».
Отметим, что перед этим, еще около полуночи, он рассказывал, что на территории Сафоновского и Ершицкого районов была «прекращена атака 2 БПЛА ВСУ».
Вместе с тем в сети появились публикации о том, что дроновый удар был по городу Сафоново.
Также в Telegram-канале Exilenova+ звучит предположение, что целью могло быть предприятие АО «Авангард», которое входит в состав одного из крупного российского ракетостроительного холдинга АО «ВПК «НПО машиностроения» и в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Что известно о предприятии ОАО «Авангард»
По данным из открытых источников, основной продукцией этого предприятия называют транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.
Номенклатура АО «Авангард» в Сафоново, среди прочего, включает корпуса ракетных двигателей твердого топлива.
В целом Сафоновский завод пластмасс был создан в 1959 году, и оно с 1998 года находится в ведении российского Федерального космического агентства, а в 2008 году было преобразовано в ОАО «Авангард».