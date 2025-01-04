Для въезда в Латвию белорусам теперь нужно декларировать транспорт 4.01.2025, 12:20

Стало известно, кого эта процедура не касается.

С 1 января 2025 года для въезда на территорию Латвии нужно декларировать транспортные средства, сообщили в Генконсульстве Беларуси в Даугавпилсе.

Декларированию подлежит весь транспорт, который зарегистрирован за пределами Литвы (исключение — страны-члены ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцария). Процедура выполняется через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии — e.csdd.lv.

Водителям незадекларированных авто грозит штраф от 55 до 140 евро

Требование не касается машин, которые принадлежат или находятся во владении:

лица, пользующегося иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии;

лица, отправляющегося в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.

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