Для въезда в Латвию белорусам теперь нужно декларировать транспорт
- 4.01.2025, 12:20
Стало известно, кого эта процедура не касается.
С 1 января 2025 года для въезда на территорию Латвии нужно декларировать транспортные средства, сообщили в Генконсульстве Беларуси в Даугавпилсе.
Декларированию подлежит весь транспорт, который зарегистрирован за пределами Литвы (исключение — страны-члены ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцария). Процедура выполняется через портал электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения Латвии — e.csdd.lv.
Водителям незадекларированных авто грозит штраф от 55 до 140 евро
Требование не касается машин, которые принадлежат или находятся во владении:
лица, пользующегося иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права, обязательными для Латвии;
лица, отправляющегося в краткосрочную поездку, включая транзит, для выполнения официальных функций или для оказания технической поддержки латвийскому или иностранному дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.