На «Беларуськалии» началась новая волна увольнений за забастовку 2020 года 5 4.01.2025, 12:59

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Работники связывают это с приходом на предприятие нового руководства.

В конце 2024 года на «Беларуськалии» началась новая волна политических увольнений за активность в 2020-м. Об этом «Зеркалу» рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, увольнения продолжились и в 2025-м: людей вызывают на разговор с руководством, после чего увольняют «одним днем».

Игорь (имя изменено для его безопасности) работал на «Беларуськалии» до 2021 года. В сентябре 2020-м он присоединился к забастовке на предприятии, из-за чего был уволен. Сейчас мужчина живет в одной из европейских стран. Бывшие коллеги Игоря, продолжающие работать на предприятии, сообщили мужчине о новой волне увольнений. Она началась в конце декабря 2024-го и продолжилась после Нового года. За это время уволили несколько десятков человек на четвертом рудоуправлении «Беларуськалия».

— Ежедневно в рабочее время по четыре-пять человек вызывают на разговор к руководству, после чего «одним днем» увольняют, — утверждает Игорь. — Если кто-то не согласен, то вызывают силовиков и в наручниках выводят за ворота.

Игорь также говорит, что сотрудников «Беларуськалия» продолжают увольнять «за политику». Мужчина связывает это с приходом на предприятие нового руководства.

— Увольнения за политическую активность были и раньше, после забастовки 2020 года они идут волнами, — объясняет Игорь. — В ноябре 2024-го Лукашенко назначил Игоря Рыбакова новым генеральным директором «Беларуськалия». Тот, видимо, решил выслужится путем проведения новых чисток сотрудников. Новое руководство добивает тех, кого пожалело старое. Они подняли списки подписавшихся за забастовку в 2020-м. Неофициально предъявляют именно это, но формально контракт разрывают по соглашению сторон. В случае несогласия угрожают проблемами с милицией.

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