В Беларуси начались рейды по магазинам с пиротехникой 10 4.01.2025, 14:46

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Продажи были запрещены со вчерашнего дня.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси начало рейды по магазинам с пиротехникой, сообщает «Телеграф». Напомним, вчера, 3 января, стало известно о введенном Советом министров запрете на продажу пиротехнических изделий в стране.

«В связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм от использования пиротехнических изделий в новогодние праздники правительством принято решение о запрете оборота таких изделий», — сказал глава МАРТ Алексей Богданов.

При нарушении запрета на торговлю пиротехникой предусмотрели «серьезную ответственность» (что именно, чиновник не уточнил). «И мы уже с сегодняшнего дня начали мониторинг торговых объектов с целью исключения таких случаев», — передало слова министра госагентство БелТА.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, за период с 14 декабря по 4 января более 40 человек, в том числе 22 ребенка, получили травмы в результате использования пиротехники. Среди травм в ведомстве назвали рваные раны пальцев и кистей, ушибы и ожоги лица, верхних конечностей, груди, различные повреждения глаз, также травматические ампутации фаланг пальцев.

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