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Ночью в Беларусь залетело не менее восьми российских беспилотников

  • 4.01.2025, 15:37
Ночью в Беларусь залетело не менее восьми российских беспилотников

Они двигались курсом на Брагин и Хойники.

В ночь с 3 на 4 января по меньшей мере восемь российских «Шахедов» зашло на территорию Беларуси.

Все дроны-камикадзе зашли в воздушное пространство Беларуси с территории Украины, сообщает «Белсат» со ссылкой на мониторинговую группа «Беларускі Гаюн».

Вход дронов произошел в Полесском заповеднике, они двигались курсом на Брагин и Хойники, а также проходили через так называемый белорусский коридор.

Все входы фиксировались с 23:51 до 00:59. при этом авиация в небо не поднималась.

Напомним, что в течение декабря в Беларусь зашли всего 145 российских дронов. Всего же за 2024 год было зафиксировано 395 беспилотников – это рекордное количество с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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