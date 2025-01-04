США усиливают меры безопасности из-за предстоящих «резонансных событий» 1 4.01.2025, 18:51

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В Вашингтон привлекают агентов со всей страны.

В Вашингтоне правоохранители и службы безопасности привлекают подкрепление, готовясь к трем будущим «резонансным событиям» после теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает «Голос Америки» в субботу, 4 января.

По данным издания, в понедельник, 6 января, Конгресс США должен собраться, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Другое мероприятие — это похороны бывшего президента Джимми Картера, которые пройдут со вторника по четверг (с 7 по 9 января).

Третье резонансное событие — инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января.

«Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три [особые события национальной безопасности] в течение 15-дневного периода», — сказал журналистам специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне Мэтт Маккул.

В то же время несмотря на беспокойство, связанное с нападением в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе, представители службы безопасности США заявили, что события в Вашингтоне должны пройти безопасно.

Как пишет СМИ, Секретная служба США привлекает агентов со всей страны, чтобы увеличить количество персонала для защиты Вашингтона. Департамент столичной полиции Вашингтона сообщил, что пополнил свои ряды на почти 4000 офицеров из департаментов по всей стране.

Управление полиции Вашингтона сообщило, что усиленные меры безопасности вступят в силу, начиная с воскресенья, 5 января.

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