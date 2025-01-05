закрыть
5 января 2025, воскресенье, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для Лукашенко произошло крайне неприятное событие

1
  • 5.01.2025, 11:07
  • 3,584
Для Лукашенко произошло крайне неприятное событие

Страшный сон диктатора сбывается.

С начала 2025 года председательство в Европейском Союзе перешло к Польше, а Беларусь приняла временное председательство в ЕАЭС.

— Председательство Польши — достаточно важная вещь, но я бы не преувеличивал его значение, потому что в определенной степени это председательство формальное, — цитирует историка и политического обозревателя Александра Фридмана «Салідарнасць». — Очевидно, что Польша в эти полгода воспользуется возможностью продвигать некоторые темы, но мы знаем, как принимаются решения в Европейском Союзе.

Варшава может предложить какую-то тему, но насколько ее поддержат другие — вопрос открытый. И все же для демократической Беларуси это важное событие, потому что Польша в Восточной Европе в принципе и в Беларуси в частности заинтересована гораздо больше, чем Венгрия.

Для Лукашенко это событие неприятное в том смысле, что сейчас он явно рассчитывает на улучшение отношений с Европой. А председательство Польши, той страны, которая особенно критично относится к его режиму, здесь не очень приятное, он это понимает.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский