Для Лукашенко произошло крайне неприятное событие 1 5.01.2025, 11:07

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Страшный сон диктатора сбывается.

С начала 2025 года председательство в Европейском Союзе перешло к Польше, а Беларусь приняла временное председательство в ЕАЭС.

— Председательство Польши — достаточно важная вещь, но я бы не преувеличивал его значение, потому что в определенной степени это председательство формальное, — цитирует историка и политического обозревателя Александра Фридмана «Салідарнасць». — Очевидно, что Польша в эти полгода воспользуется возможностью продвигать некоторые темы, но мы знаем, как принимаются решения в Европейском Союзе.

Варшава может предложить какую-то тему, но насколько ее поддержат другие — вопрос открытый. И все же для демократической Беларуси это важное событие, потому что Польша в Восточной Европе в принципе и в Беларуси в частности заинтересована гораздо больше, чем Венгрия.

Для Лукашенко это событие неприятное в том смысле, что сейчас он явно рассчитывает на улучшение отношений с Европой. А председательство Польши, той страны, которая особенно критично относится к его режиму, здесь не очень приятное, он это понимает.

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