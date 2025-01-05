Эпичный удар Storm Shadow по Льгову: ликвидировано командование Псковской дивизии ВДВ

Эпичный удар Storm Shadow по Льгову: ликвидировано командование Псковской дивизии ВДВ4
- 5.01.2025, 11:49
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Уничтожено почти все руководство элитного подразделения РФ.
В Z-каналах начали появляться новые детали об ударе ВСУ по российскому военному штабу в городе Льгове, что в Курской области. В ходе этой операции «грузом 200» стали 8 человек из руководства 76-й Псковской дивизии ВДВ.
Информация об этом появилась в российском Z-канале «Офицерская Хоккейная Лига», передает Dialog.UA.
Ресурс назвал имя одного из ликвидированных в ходе того удара оккупантов. Это начальник связи данной дивизии гвардии подполковник ВДВ Валерий Терещенко, который участвовал в агрессии против Украины с 2022 года.
«Находясь на новой дислокации штаба в городе Льгов Курской области, (...) попал под ракетный удар. 8 человек из руководящего состава дивизии погибли, 22 получили ранения», - сообщил ресурс.
Известно также о ликвидации командира 656-го инженерного батальона данной дивизии подполковника Павла Малецкого.
Российские власти, Минобороны, а также государственные СМИ хранят молчание по поводу этого удара. Ликвидированных оккупантов хоронят по-тихому.
Справка
30 декабря 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по военной цели в российском Льгове. Позже выяснилось, что под удар попал защищенный бункер, служивший оккупантам штабом. Его россияне построили в районе жилой застройки, прячась от удара ВСУ за гражданскими. Однако это российских командиров не спасло. Ракеты легли точно в цель, уничтожив вражеский объект. Мирные граждане не пострадали.