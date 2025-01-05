В РФ началась «дискотека» со взрывами и пожарами 3 5.01.2025, 12:59

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Эксперт назвал цели украинских дронов.

Украина наносит удары по целям в России, которые задействованы для войны с нашей страной, так как это ослабление потенциала врага.

Об этом сказал кандидат военных наук, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Радио НВ по поводу вчерашней и сегодняшней атак на военные объекты в РФ, в частности, речь идет о 5 регионах врага.

«Эта атака отражает масштабирование наших возможностей по выпуску БПЛА для работы в воздухе. Украина продвинулась и в производстве БПЛА, которые работают на земле, на море и под водой. Мы видели, что на суше провели первый бой, который вошел в анналы истории ведения боевых действий. Речь идет о сбитии одновременно двух вертолетов и повреждении третьего. Это свидетельствует о том, что мы совершенствуемся», - отметил он.

Говоря о задачах ударов украинскими дронами по территории РФ, Романенко отметил, что целями стратегического уровня для нас являются все объекты, связанные с горюче-смазочными материалами, аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса.

Романенко отметил, что удары по аэродрому «Миллерово» Украина наносит не впервые, потому что это большая цель. «Этот аэропорт россияне больше всего эксплуатируют для нанесения ударов по целям на территории Украины и по нашим войскам на поле боя. Поэтому такие удары по аэропорту должны повторяться тогда, когда есть данные разведки о скоплении количества целей, в частности, Су-34. Необходимо также понимать, что аэродром это наземное инфраструктурное сооружение по которому надо наносить удары, а также это и склады с вооружением, ГСМ, средства связи, локации и пилоты и обслуживающий персонал - это все цели, которые нам надо уничтожать», - подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что украинские дроны долетели также до крупнейшего в России морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области через который экспортируется сырье из РФ и на этом страна-агрессор зарабатывает деньги для войны с Украиной. Он сказал, что мировое сообщество поняло, что необходимо вводить санкции по так называемому флоту, который перевозит российские горюче-смазочные материалы. Напомнил, что в конце 2024 года были введены санкции в отношении 60 таких судов, но это только начало, потому что, по разным оценкам, таких судов насчитывается до 600.

Романенко сказал, что поскольку в Украине еще не так много средств поражения объектов на территории РФ, поэтому сосредоточение происходит по главным целям, потому что это также метод ведения войны с РФ.

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