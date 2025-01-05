В Приднестровье начались перебои с водоснабжением

В Приднестровье начались перебои с водоснабжением4
- 5.01.2025, 19:10
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В квазиреспублике — блэкаут.
В квазиреспублике Приднестровье из-за веерных отключений электроэнергии в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщает NewsMaker.
Издание отмечает, что 4 января СМИ сообщали, что без воды остались некоторые районы Тирасполя, а 5 января власти заявили, что без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе.
«Лидер Приднестровья» Вадим Красносельский сообщил и об аварийных отключениях электроэнергии, объяснив их скачками нагрузки в сети. «Энергетики вынуждены обесточивать дополнительные адреса, чтобы уберечь сеть во избежание аварий», — отметил он и добавил, что за последние сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тыс. человек.