В Приднестровье начались перебои с водоснабжением 4 5.01.2025, 19:10

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В квазиреспублике — блэкаут.

В квазиреспублике Приднестровье из-за веерных отключений электроэнергии в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отмечает, что 4 января СМИ сообщали, что без воды остались некоторые районы Тирасполя, а 5 января власти заявили, что без воды могут остаться верхние этажи многоэтажек в Бендерах и Тирасполе.

«Лидер Приднестровья» Вадим Красносельский сообщил и об аварийных отключениях электроэнергии, объяснив их скачками нагрузки в сети. «Энергетики вынуждены обесточивать дополнительные адреса, чтобы уберечь сеть во избежание аварий», — отметил он и добавил, что за последние сутки аварийные отключения затронули более 4,8 тыс. человек.

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