Ученые раскрыли тайну Стоунхенджа 5.01.2025, 20:48

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Весь секрет — в алтарном камне.

Исследователи, возможно, наконец-то разгадали одну из самых давних загадок человечества — предназначение Стоунхенджа, пишет New Voice.

Согласно новой теории, этот мегалитический памятник был возведен не просто как религиозный объект или астрономическая обсерватория, а как символ единства для народов Британии в эпоху значительных культурных перемен.

Новое исследование, опубликованное в журнале Archaeology International, фокусируется на алтарном камне Стоунхенджа, который был доставлен из далекой северной Шотландии. Ученые предполагают, что этот камень был принесен как символ союза между различными племенами и народами, населявшими Британские острова.

Строительство этого кромлеха из камней, привезенных с огромных расстояний, было масштабным проектом, который требовал значительных ресурсов и координации. Исследователи считают, что создатели Стоунхенджа пытались объединить различные племена под одним знаменем, создав символ их общей идентичности. Однако, несмотря на грандиозность замысла, эта попытка оказалась неудачной.

В период строительства Стоунхенджа на Британские острова прибыло большое количество мигрантов из континентальной Европы. Новые народы принесли с собой свою культуру и обычаи, постепенно вытесняя коренное население. В итоге, кромлех, задуманный как символ единства, стал свидетелем культурного сдвига и утраты прежней идентичности.

Авторы исследования отмечают, что эта теория объясняет, почему Стоунхендж так сильно отличается от других мегалитических сооружений того времени. В то время как большинство подобных памятников строились из местных камней, для Стоунхенджа использовались материалы, привезенные с огромных расстояний. Это свидетельствует о том, что Стоунхендж был не просто религиозным или астрономическим объектом, а имел глубокое политическое значение.

Открытие ученых позволяет по-новому взглянуть на историю Стоунхенджа и на жизнь древних людей, которые его построили. Оно также напоминает нам о том, что даже самые грандиозные человеческие проекты могут оказаться тщетными перед лицом исторических перемен.

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