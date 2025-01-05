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Украинская разведка показала, как сжигает российские цели с помощью «Сычей»

  • 5.01.2025, 20:57
Украинская разведка показала, как сжигает российские цели с помощью «Сычей»

Видеофакт.

Бойцы военной разведки сжигают российские военные цели с помощью беспилотников «Сыч». Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и опубликовало видео работы по целям россиян.

«Работают мастера группы «Партизана» девятого департамента ГУР МО – благодаря ударно-разведывательным беспилотникам «Сыч» обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России», – говорится в сообщении.

В частности, под удары попадают склады боекомплекта и топлива, пункты управления, места скопления и проживания оккупантов, оборудование для связи и наблюдения, автомобильный транспорт и электроподстанции.

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