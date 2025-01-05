Украинская разведка показала, как сжигает российские цели с помощью «Сычей»
- 5.01.2025, 20:57
Видеофакт.
Бойцы военной разведки сжигают российские военные цели с помощью беспилотников «Сыч». Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины и опубликовало видео работы по целям россиян.
«Работают мастера группы «Партизана» девятого департамента ГУР МО – благодаря ударно-разведывательным беспилотникам «Сыч» обнаруживают и сразу уничтожают военные цели государства-агрессора России», – говорится в сообщении.
В частности, под удары попадают склады боекомплекта и топлива, пункты управления, места скопления и проживания оккупантов, оборудование для связи и наблюдения, автомобильный транспорт и электроподстанции.