Швейцарские ученые опровергли одну из теорий заговора 6.01.2025, 9:03

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Вышки мобильной связи и 5G — безвредны.

Группа исследователей провела масштабное исследование, чтобы измерить уровень радиочастотного электромагнитного излучения (РЧ-ЭМП), исходящего от мобильных телефонов и базовых станций 5G.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Research, проливают новый свет на воздействие этой технологии на человека, пишет New Voice.

Исследование проводилось в Швейцарии, одной из первых стран, развернувших сети 5G в больших масштабах. Ученые измеряли уровни излучения в различных условиях: в городах и деревнях, в жилых и общественных зонах.

Результаты исследования показывают, что уровень излучения 5G варьируется в зависимости от множества факторов, включая местоположение, время суток и интенсивность использования мобильных устройств. Однако, даже при максимальной нагрузке, уровень излучения остается в сотни раз ниже допустимых норм.

Несмотря на то, что исследование предоставляет ценные данные, оно также поднимает новые вопросы. Например, как долгосрочное воздействие низких уровней излучения может повлиять на здоровье человека? Необходимы дальнейшие исследования, чтобы дать исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Исследователи планируют продолжить свои исследования в других европейских странах. Это позволит получить более полную картину воздействия 5G на здоровье человека и окружающую среду. Кроме того, ученые будут изучать влияние различных факторов, таких как частота использования мобильных устройств и индивидуальные особенности организма, на уровень воздействия излучения.

Результаты этого исследования являются важным шагом в направлении понимания воздействия 5G на человека. Они помогут разработать более безопасные стандарты для использования этой технологии и обеспечить защиту здоровья населения.

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