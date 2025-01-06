Украинские десантники гонялись по полю на БТР за военными РФ в Курской области
- 6.01.2025, 23:30
Видео.
Украинские десантники после того, как у них закончился боекомплект на БТР, продолжили уничтожать противника в Курской области РФ. Об этом 6 января сообщается в Facebook 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.
Украинские военные опубликовали соответствующее видео.
«Если у десантника заканчивается БК, он давит противника броней и колесами! – сказано в сообщении. – На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80-й Галицкой бригады в Курской области гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами».
Как рассказали в бригаде, после тяжелых боев у галицких десантников закончился боекомплект, а противник был совсем рядом и представлял опасность.
«При этом, когда механик-водитель «искал» свою очередную цель, наводчик-оператор вылез из люка и вел огонь по россиянам из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.