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Папа Франциск поздравил с Рождеством Восточные Церкви

  • 7.01.2025, 5:15
Папа Франциск поздравил с Рождеством Восточные Церкви

Епископ Рима призвал всех верующих продолжать молиться о мире в воюющих странах.

Папа Франциск поздравил с Рождеством Восточные Церкви. После чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Богоявления Святейший Отец поздравил с Рождеством Восточные Церкви, передает vaticannews.va.

«Я рад обратиться с самыми теплыми пожеланиями к церковным общинам Востока, которые завтра празднуют Святое Рождество», – сказал Епископ Рима и заверил в молитвах о тех, кто страдает в результате продолжающихся военных конфликтов.

«Иисус, Князь мира, да принесет всем мир и спокойствие!»

Приветствуя паломников на площади Святого Петра, Папа напомнил, что в праздник Богоявления отмечается Всемирный день детей-миссионеров, который в этом году проходит под девизом «Пойдите и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». «Я приветствую детей, юных миссионеров мира, и призываю к молитве и солидарности на благо их сверстников с других континентов», – сказал Святейший Отец.

Папа также призвал всех верующих продолжать молиться о мире «в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и во всех воюющих странах».

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