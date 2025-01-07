Белорусы сутками стоят на границе с Польшей 11 7.01.2025, 10:18

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Очередь снова увеличилась.

Государственный пограничный комитет сообщил, что утром 7 января в очереди возле пункта пропуска «Брест» (выезд из Беларуси в Польшу) находилось более 2400 автомобилей. Выезда ожидали также 90 автобусов.

Напомним, сейчас из Беларуси в Польшу легковые автомобили и автобусы могут проехать только через один пункт пропуска — «Брест» («Тересполь» с польской стороны). После новогодних праздников очередь на выезд в соседнюю страну увеличивается с каждым днем.

В чате, где обсуждают ситуацию на белорусско-польской границе, пишут, что при пересечении границы на автомобиле только нахождение в зоне ожидания может занять до трех суток.

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