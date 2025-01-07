Под оккупированным Мелитополем гремят взрывы
- 7.01.2025, 10:46
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Нанесены удары по местам базирования российских военных.
Возле оккупированного страной-агрессором Россией Мелитополя, вероятно, нанесены удары по базированию российских военных.
Об этом во вторник, 7 января, сообщил в своем Telegram-канале бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
«Мелитополь. Базирование оккупантов вокруг города принимают „рождественские“ поздравления от СОУ (Силы обороны Украины — ред.) уже двадцать минут», — написал Андрющенко.
По словам Андрющенко, местные сообщают о колонне машин скорой помощи, которые направляются на место возможных ударов.
«Оккупационные власти молчат, однако местные сообщают о кортежах „скорых“ за город», — рассказал он.