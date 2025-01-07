Под оккупированным Мелитополем гремят взрывы 7.01.2025, 10:46

3,060

иллюстрационное фото

Нанесены удары по местам базирования российских военных.

Возле оккупированного страной-агрессором Россией Мелитополя, вероятно, нанесены удары по базированию российских военных.

Об этом во вторник, 7 января, сообщил в своем Telegram-канале бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Мелитополь. Базирование оккупантов вокруг города принимают „рождественские“ поздравления от СОУ (Силы обороны Украины — ред.) уже двадцать минут», — написал Андрющенко.

По словам Андрющенко, местные сообщают о колонне машин скорой помощи, которые направляются на место возможных ударов.

«Оккупационные власти молчат, однако местные сообщают о кортежах „скорых“ за город», — рассказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com