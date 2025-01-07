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Под оккупированным Мелитополем гремят взрывы

  • 7.01.2025, 10:46
  • 3,060
Под оккупированным Мелитополем гремят взрывы
иллюстрационное фото

Нанесены удары по местам базирования российских военных.

Возле оккупированного страной-агрессором Россией Мелитополя, вероятно, нанесены удары по базированию российских военных.

Об этом во вторник, 7 января, сообщил в своем Telegram-канале бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Мелитополь. Базирование оккупантов вокруг города принимают „рождественские“ поздравления от СОУ (Силы обороны Украины — ред.) уже двадцать минут», — написал Андрющенко.

По словам Андрющенко, местные сообщают о колонне машин скорой помощи, которые направляются на место возможных ударов.

«Оккупационные власти молчат, однако местные сообщают о кортежах „скорых“ за город», — рассказал он.

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